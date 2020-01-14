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فن

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي يحصد 7.1 مليون مشاهدة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:36 م
محمد حماقي - راسمك
محمد حماقي - راسمك في خيالي
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سعيد فراج
حصد كليب راسمك في خيالي لـ محمد حماقي، 7 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب في 9 ديسمبر الماضي.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.

وتقول كلمات الأغنية:

ياما حكيت عليك للناس وللأيام
قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام
قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان
راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان

أنا راسمك في خيالي
من قبل ما اكون وياك
وسنين وأنا بستناك
عايش على نار الشوق
قالوا عليا ليالي
عايش في أمل كداب
مسكين ماشي ورا سراب
ومسيره في يوم هيفوق
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