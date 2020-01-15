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أخبار العالم

الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات في الخرطوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:04 ص
الجيش السوداني يسيطر
الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات في الخرطوم
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قسم الخارجي
سيطر الجيش السوداني، على كافة المقرات التي استولى عليها "متمردون" من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات العامة، في بيان، إنه "تم احتواء الموقف وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها" مديره، الفريق أول أمن أبو بكر دمبلاب.

وأضاف جهاز المخابرات أن الأفراد، الذين أعلنهم سابقا الجيش "متمردين"، "سلموا أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم". 

كما أعلن الجيش أنه استعاد السيطرة على المقر المتواجد في حي كافوري شمال الخرطوم.

وشهدت هذه المناطق اشتباكات وتبادل إطلاق نار باستخدام أسلحة ثقيلة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، منحها الجيش لـ "المتمردين" لإلقاء السلاح والاستسلام.

وكان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، طالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

وأشار النائب العام إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية.
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