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فن

ترتدي «كت».. هنا شيحة تستعيد ذكريات الصيف.. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:26 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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مصطفى كرم
استعادت الفنانة هنا شيحة، ذكرياتها مع فصل الصيف، من خلال صوره قديمة لها من الصيف الماضي، نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا شيحة بالصوره القديمة التي نشرتها بإطلالة جريئة حيث كانت ترتدي "كت" و"كاب" واعتمدت علي اطلالتها بدون "ميك اب" وكان شعرها الاشقر متطايرا علي وجهها.

وعلقت هنا شيحة علي الصورة: "اوه.. تلك الأيام من الصيف"، ولقيت اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة، وجاءت بين: "ماشاء الله مهما كبرتي هتفضلي صغيرة" و " قمرررر" متألقه كالعاده يا فنانة " و" تحفة ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية هو مسلسل "نصيبى وقسمتك" حكاية 3 "اتفضلوا فى الصالون"، والتى حققت نجاحا كبيرا فور عرضها.
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ترتدي «كت».. هنا شيحة تستعيد ذكريات الصيف.. شاهد

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