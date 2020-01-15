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أخبار العالم

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل التوتر بين إيران ودول أوروبا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:50 ص
قناة إسرائيلية تكشف
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل التوتر بين إيران ودول أوروبا
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية اليوم الأربعاء أن حالة من التوتر بدت واضحة بعد البيان المشترك الذي صدر من دول أوروبا الكبرى بريطانيا، فرنسا، وألمانيا والذي قررت فيه تفعيل آلية عقوبات جديدة ضد إيران بسبب تخصيبها لليورانيوم.

وحذر الناطق باسم وزارة الخارجية في طهران الدول الثلاث من مغبة فرض عقوبات على دولته، وقالت روسيا إنه ما من مبرر لتفعيل آلية العقوبات، معتبرة أن فرض العقوبات سيجعل العودة إلى الاتفاق النووي مستحيلة.

وثمن المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك القرار، وقال إنه يمثل توافقا أمريكيا بريطانيا في هذا الملف وكانت إيران قد أعلنت بعد اغتيال القيادي البارز في الحرس الثوري أنها لن تفي بأي التزامات بموجب الاتفاق النووي.
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