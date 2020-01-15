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أخبار العالم

ظريف يُكذب روحاني بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:19 ص
حسن روحاني ومحمد
حسن روحاني ومحمد جواد ظريف
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شيماء مصطفى
في الوقت الذي خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، يطالب القوات الأجنبية بمغادرة الشرق الأوسط، تحدث وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتصريحات عكس ذلك.

وقال ظريف، اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها من نيودلهي، وبثها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن بلاده لم تطلب طرد القوات الأمريكية من العراق، وهذا يناقض تصريح روحاني الذي شدد فيه على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الشرق الأوسط، مؤكدًا أن قوات أمريكا أصبحت ليست بمأمن اليوم، وذلك عقب اغتيالها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن واشنطن لا تعتزم بحث سحب قواتها مع العراق.

وقالت الوزارة إن "أي وفد أمريكي سيرسل الى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأمريكي".

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رد الفعل العراقي على مقتل قاسم سليماني قد يؤدي إلى مغادرة القوات الأمريكية للعراق.

وأوضح أنه لم ينسق مع المسؤولين العراقيين بشأن مغادرة القوات الأمريكية للعراق، مشيرا إلى أن هذا ما يرغب فيه العراقيون ويقولونه علنا لا سر في ذلك.

يأتي ذلك بعد أن صادق مجلس النواب العراقي على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردًا على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.
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