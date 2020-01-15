أروى تطرح أحدث كليباتها «صفقة».. فيديو

طرحت شركة "روتانا" كليب أغنية "صفقة"، للمطربة اليمنية أروى، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



"صفقة" من كلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، ومن إخراج سمير عارف، وتم تصوير الكليب بالمملكة العربية السعودية.



و شاركت الفنانة أروى في إحدى ليالي عدن ضمن موسم الرياض، وقدمت باقة من أجمل الأغاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



من جهة أخرى، سجلت أروى 3 أغانٍ خليجية جديدة سيتم طرحها في الأشهر المُقبلة.