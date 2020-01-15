بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم 27 مواطنا وموظفا متميزا

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 27 متميزًا من أبناء المحافظة عرفانًا بجهودهم المبذولة في أداء عملهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع من بينهم جميع العاملين بدار الأمل لرعاية الأطفال الأيتام، خلال اللقاء الجماهيري الذى عقد بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.



قال محافظ كفرالشيخ، إن المكرمين هم، المهندس عبدالواحد سعد عيسى، رجل أعمال، لما قام به من جهود مبذولة في دعم مستشفى دسوق العام بإنشاء قسم الرمد والإمداد بجهاز سي آر وجهاز أشعة عادية بتكلفة 1.5 مليون جنيه، و" محمد توفيق الجمل " رجل أعمال و والدته ثريا سالم لجهودهما في دعم مستشفى دسوق العام بتوسعة العناية المركزة للكبار وتجديد قسم الباطنة والمشاركة في توسعة الحضان بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.



وأضاف، وجرى تكريم 3 من الجمعيات الخيرية في مجال مساهمات المشاركة المجتمعية؛ وهم " أعضاء جمعية رعاية مرضي الغسيل الكلوي " وعنهم " الدكتورة فريدة عبدالعزيز عبده " لما قامت به الجمعية من جهود مبذولة في دعم مستشفى مطوبس المركزي بإنشاء مبني مكون من 4 طوابق ووحدة العناية المركزة وبنك الدم التجميعي وتوسعة الحضان بتكلفة 25 مليون جنيه، وتكريم " أعضاء جمعية رسالة " وعنهم " سامح السعيد الروميزى_مدير الجمعية " لما قامت به الجمعية من جهود مبذولة في دعم مستشفى دسوق العام بالمشاركة في توسعة الحضان بإجمالي 50 حضان أطفال، وتكريم " أعضاء مؤسسة الصحوة المصرية " وعنهم " المهندس سمير الحشاش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة " لما قامت به الجمعية من جهود مبذولة في دعم مستشفى فوه المركزي بإنشاء بنك الدم التجميعي من حيث البنية التحتية والأجهزة وتطوير وتجهيز قسم العناية المركزة بتكلفة 5 مليون جنيه.



وأشار إلى تكريم 20 من المتميزين في قطاع التضامن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ حيث تم تكريم كل من " أيمن ابراهيم وصفي " رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإيوائية للبنين بكفرالشيخ، وتكريم " خالد ابراهيم شنح " المشرف التعليمي بالمؤسسة الإيوائية للبنين، وتكريم " ولاء محمود محمد " إخصائية اجتماعية بمدرسة السلام الابتدائية، لما قاموا به من جهود مبذولة وعطاء مستمر في دعم العملية التربوية بالمؤسسة.



وكرم محافظ كفر الشيخ، جميع العاملين بدار الأمل للإيواء، من بينهم " إلهام ابراهيم عبدالعاطي " مدير الدار، و " رانيا محمد عبدالرحمن " اخصائية اجتماعية بالدار، و " أسماء محمد كامل " أخصائية نفسية بالدار، و " نادية أحمد أحمد " و " أميرة بسيوني حسين " مشرفتين بالدار، و " إسراء محمد كامل " مشرفة ليلية بالدار، و " ضحي فتح الله محمد "، طاهية بالدار، و " أمل السيد عبدالحميد " و" فتحية فتح الله محمد " و " أم محمد صابر " و "عبير عطية السيد " وإيمان رجب محمد " و "مني علي اسماعيل " و " أمورة محمد محمد الشاعر " و "إيمان فاروق محمد عوض " و " عطيات حسن علي " عمال بالدار، و " نشأت السعيد عبدالعال الشامي " أمين عهدة بالدار، لما قاموا به من جهود مبذولة وعطاء مستمر في دعم العملية التربوية ورعاية الأطفال الأيتام بالدار.



وفى قطاع الوحدات المحلية، كرم المحافظ " محمد سعيد حامد " رئيس الوحدة المحلية بأريمون التابعة لمركز كفرالشيخ، لما قام به من جهود مبذولة وعطاء مستمر وتأدية عمله علي الوجه الأمثل في نطاق الوحدة المحلية بأريمون، بالإضافة الى تكريم " عادل أحمد ابراهيم الحصرى " فني كهرباء بقرية ابشان التابعة لمركز بيلا، لما قام به من جهود مبذولة وعطاء مستمر وتأدية عمله علي الوجه الأمثل في دعم أعمال الصيانة بأعمدة الكهرباء والإنارة والحرص علي تأمين سلامة المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بقرية إبشان بمركز بيلا.

