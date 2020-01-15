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عربات كوافير متنقلة.. محمد الصغير يكشف عن تعاونه مع تحيا مصر.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:31 م
محمد الصغير
محمد الصغير
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آيات أحمد
قال مصفف الشعر محمد الصغير، إن مصر تهتم بالشباب ونهضتها من خلال الاهتمام بالأجيال القادمة، لافتًا إلى أن سياسة مصر ستنهض بالشباب، موضحًا أن مصر تتبنى برنامج لتعليم الشباب المهن الحرفية المختلفة ضمن برنامج " تحيا مصر".

وأضاف مصفف الشعر، خلال حديثه ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية " cbc"، أنه سيتم تخصيص عربات كوافير رجالى وحريمى متنقلة بالميادين فى مصر، بالإضافة إلى تخصيص عربات للمغسلة وعربات لبيع المنتجات ضمن مشروعات مشروع الخريجين.

وتابع أن العربات ستكون فى ميادين معينة، موضحًا انه سيعلم عدد من الشباب لتأهيلهم للمشروع الجديد من خلال أكاديمية تصفيف الشعر الخاصة به، مشيرًا إلى أن مهنة الكوافير صناعة تتسم بالموهبة إلى حد ما.

وأوضح أن هناك نهضة للشباب لتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، مضيفًا أنه يجب على الشاب أن يطور من نفسه لتحقيق ذاته، مشيرًا إلى ان برنامج تحيا مصر سيعلم الشباب بإخلاص مجانًا لتأهيلهم لسوق العمل.

وأردف ان سعر العربة المتنقلة سيتراوح ما بين 400 و500 الف جنيه، وسيحصل عليها الشاب بالتقسيط على 7 سنوات، مؤكدًا أنه سيتم تطوير مهارات الشباب المشارك بالمبادرة من خلال توفير دورات تدريبية لهم كل 3 اشهر.
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