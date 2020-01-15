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محافظات

وفد من دارسى الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الاثرية بالفيوم..صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام وفد مكون من 26 دارسا للاثار من فرنسا بزيارة عدد من المناطق الاثرية بالفيوم من امس الاول الاثنين وحتى اليوم الاربعاء.

صرح بذلك سيد الشورة مدير عام الاثار بالمحافظة واضاف ان الوفد زار مناطق اثار كوم اوشيم ومعبد مدينة ماضى وام الاثل وهرم سنفرو ب سيلا وام البريجات وقصر الصاغة وديميه السباع ورافقهم من منطقة اثار الفيوم محسن كمال وياسر يوسف وايمن رمضان راتب وحسن مصطفى محمد مفتشى الاثار.

ابدى الوفد الفرنسى اعجابهم الشديد بالاثار التى تحويها محافظة الفيوم ، واشادوا بالامن والامان الذى تشهده محافظة الفيوم ، والطبيعة الرائعة التى تتميز بها المحافظة..

واكدوا ان المحافظة بها اثار متميزة من مختلف العصور التاريخية كما انها تتميز بـ "يورتريهات " الفيوم التى تنتشر فى العديد من متاحف العالم.

وفد من دارسى الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الاثرية بالفيوم..صور
وفد من دارسى الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الاثرية بالفيوم..صور
وفد من دارسى الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الاثرية بالفيوم..صور
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