البورصة العربية.. مصر تقود الارتفاع وتراجع العراقية

تباينت مؤشرات أسهم الأسواق العربية اليوم الإثنين 15 يناير 2020، حيث ارتفعت أغلبها مثل مصر، بيروت، تونس، فيما تراجعت العراقية، وتباينت بورصة البحرين، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نتائج إغلاقات أهم بورصات العرب، وعلى رأسها البورصة المصرية التي ربحت رأسمالها السوقي 1.4 مليار جنيه.





سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والمحلية.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر699 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 4ر4 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 09ر0% ليبلغ مستوى 64ر13769 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6ر0% مسجلًا 23ر533 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 4ر0% لينهي التعاملات عند 11ر1383 نقطة.





أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.27% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 723.66 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 94 ألفًا و4 أسهم، بقيمة 801 ألف و39 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 46 صفقة.





كما تحسنت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و144 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و124 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.





- بورصة تونس

أقفلت بورصة تونس "تونندكس" على 6902.30 نقطة مسجلة ارتفاعا بـ 0.29 % فيما لم تزد حركة رؤوس الأموال عن 1.85 مليون دينار تونسي.





وارتفعت خلال المداولات أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 27 أخرى، لتستمر 19 شركة على وضعها.





سجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, تراجعًا بنسبة 0.04%, متوقفًا عند 488.63 نقطة، وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 10 شركات, وارتفعت أسهم 6 اخرى, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة 538,158,302 سهمًا, بقيمة 732,239,397 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 683 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.





- بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,636.21 نقطة، بارتفاع قدره 15.85 نقطة عن معدل الإقفال السابق، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.39 نقطة، بانخفاض قدره 0.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



