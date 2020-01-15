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توك شو

أحمد موسى يكشف ردود فعل أمريكا وروسيا ورعب تركيا من مناورة قادر وافتتاح قاعدة برنيس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:20 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل إعلام امريكية أكدت ضرورة محاسبة المتسبب في منع المعونة الأمريكية عن مصر، وأكدت أن مصر من الجيوش الكبرى في العالم .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وسائل إعلام أمريكية تؤكد على ضرورة عودة مصر للسوق الامريكي فقط حتى لا نفاجأ بقوة أكبر للقوات المسلحة المصرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وسائل الإعلام التركية أكدت أنه إذا حدثت الحرب مع مصر فعلى القادة الأتراك إرسال أبنائهم للغرق في البحر نتيجة للتفوق المصري والافضل التفاوض مع المصريين.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" روسيا أكدت أنها سعيدة بما وصل له مستوى التسليح في مصر، وأكدت أن هناك أشياء كثيرة أخرى من التسليح لم تظهر في مناورة قادر 2020 سيعلن عنها مستقبلا".
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