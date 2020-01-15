أحمد موسى يكشف ردود فعل أمريكا وروسيا ورعب تركيا من مناورة قادر وافتتاح قاعدة برنيس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل إعلام امريكية أكدت ضرورة محاسبة المتسبب في منع المعونة الأمريكية عن مصر، وأكدت أن مصر من الجيوش الكبرى في العالم .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وسائل إعلام أمريكية تؤكد على ضرورة عودة مصر للسوق الامريكي فقط حتى لا نفاجأ بقوة أكبر للقوات المسلحة المصرية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وسائل الإعلام التركية أكدت أنه إذا حدثت الحرب مع مصر فعلى القادة الأتراك إرسال أبنائهم للغرق في البحر نتيجة للتفوق المصري والافضل التفاوض مع المصريين.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" روسيا أكدت أنها سعيدة بما وصل له مستوى التسليح في مصر، وأكدت أن هناك أشياء كثيرة أخرى من التسليح لم تظهر في مناورة قادر 2020 سيعلن عنها مستقبلا".

