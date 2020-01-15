مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

أعلنت مازيراتي عن إنتاج نسخة Royale Special الفاخرة من سياراتها ليفانتي، كواتروبورتي، وجيبلي.



تتميز نسخة Royale Special بألوان داكنة يشمل الأخضر والأزرق كخيارات للون الخارجي، واللون البني للفرش الداخلي الذي يمكن طلبه بدرجتي ألوان أيضًا، وتحمل السيارات بعض اللمسات الخارجية المميزة، وتحمل شعارات Royale Special.



حصلت النسخة الخاصة على العديد من الميزات الفاخرة الاختيارية في سيارات مازيراتي والتي أصبحت أساسية في هذه النسخة، تشمل القائمة نظام الترفيه المزود بشاشة لمس متعددة النقاط مع دعم الهواتف الذكية بنظام أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، يتوفر أنظمة مساعدة السائق أيضًا ونظام صوتي فاخر.



وتشمل القائمة المزيد من خيارات التخصيص الاختيارية.



وستتوفر النسخة الخاصة لسيارات مازيراتي ذات محركات 6 سلندر، وقد حددت الشركة الإيطالية الإنتاج بـ 100 نسخة فقط من كلٍ من سياراتها الثلاث.