AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:06 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
أعلنت مازيراتي عن إنتاج نسخة Royale Special الفاخرة من سياراتها ليفانتي، كواتروبورتي، وجيبلي.

تتميز نسخة Royale Special بألوان داكنة يشمل الأخضر والأزرق كخيارات للون الخارجي، واللون البني للفرش الداخلي الذي يمكن طلبه بدرجتي ألوان أيضًا، وتحمل السيارات بعض اللمسات الخارجية المميزة، وتحمل شعارات Royale Special.

حصلت النسخة الخاصة على العديد من الميزات الفاخرة الاختيارية في سيارات مازيراتي والتي أصبحت أساسية في هذه النسخة، تشمل القائمة نظام الترفيه المزود بشاشة لمس متعددة النقاط مع دعم الهواتف الذكية بنظام أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، يتوفر أنظمة مساعدة السائق أيضًا ونظام صوتي فاخر.

وتشمل القائمة المزيد من خيارات التخصيص الاختيارية.

وستتوفر النسخة الخاصة لسيارات مازيراتي ذات محركات 6 سلندر، وقد حددت الشركة الإيطالية الإنتاج بـ 100 نسخة فقط من كلٍ من سياراتها الثلاث.
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر.. تفاصيل

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد اقتحام مسلحين كنيسة وقتل عروس بالرصاص.. شاهد

محافظ القاهرة يقرر إخلاء المدارس بشكل دوري.. اعرف السبب

كهربا على الدكة .. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة طنطا

من داخل معهد ناصر.. صور وأسماء الطبيبات المصابات في حادث الكريمات

شاهد.. موقف إنساني من حاكم دبي مع متسابقة تعرضت لإصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا

بينهم 3 مصريين.. الداخلية تضبط لجنة إلكترونية إعلامية تابعة لـ تركيا بالقاهرة .. صور