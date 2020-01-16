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اقتصاد

مجلس النواب الأردني يوافق على موازنة 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 04:20 ص
مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني يوافق على موازنة 2020
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وكالات
أقرّ مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم، موازنة الدولة للعام الحالي، بعد مناقشات استمرت أربعة أيام.

ووافق المجلس على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م ، بعد الموافقة على تعديلات لجنته المالية ، بخفض العجز المالي إلى مليار و 46 مليون دينار أردني.

وقدرت الحكومة الأردنية مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة ب9 مليار و807 مليون دينار أردني.
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