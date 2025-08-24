قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الملاذ الآمن: الفضة تقترب من قمة 14 عامًا مع تراجع الدولار

فضة
فضة
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم صعود الأوقية عالميًا بنسبة 2.2% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» ، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 999 حوالي 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، فيما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 474 جنيهًا.

على المستوى العالمي، افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 37.93 دولارًا، لتغلق عند 38.76 دولارًا، مدعومة بهبوط الدولار الأمريكي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

خطاب باول يشعل الأسواق

الدفعة الأكبر جاءت بعد كلمة جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال منتدى جاكسون هول، حيث أبدى لهجة أكثر حذرًا تجاه النمو الاقتصادي وفرص التوظيف، ما فسره المستثمرون باعتباره إشارة غير مباشرة لاقتراب التيسير النقدي.

 وبحسب أداة CME FedWatch، قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 91% مقابل 72% قبل الخطاب.

انعكست هذه التوقعات مباشرة على الأسواق، إذ تراجعت عوائد السندات الأمريكية، فانخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.698%، فيما تراجع العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.256%. في الوقت نفسه، هبط مؤشر الدولار 0.9% ليغلق عند 97.73 نقطة، وهو ما منح الفضة دفعة قوية لاختراق مستويات مقاومة تاريخية.

الفضة بين الزخم والتحديات

المحللون يرون أن التداول أعلى منطقة الدعم الحالية يعزز بقاء المشترين في السوق، مع إمكانية أن يؤدي أي اختراق فوق مستوى 39.53 دولارًا إلى فتح الباب أمام موجة صعود جديدة قد تدفع الأوقية نحو حاجز 40 دولارًا لأول مرة منذ 14 عامًا.

ورغم أن الفضة تأثرت خلال منتصف الأسبوع بارتفاع مؤقت للدولار، ما دفعها إلى الهبوط بنحو 0.5% إلى 37.20 دولارًا، فإنها عادت سريعًا للصعود مع تراجع العملة الأمريكية وعودة التوقعات بخفض الفائدة.

الدعم الصناعي والطلب الاستثماري

لا يقتصر زخم الفضة على العوامل النقدية والمضاربات فحسب، بل يستند أيضًا إلى طلب صناعي متنامٍ في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، وهو ما يمنحها قاعدة صلبة لدعم الأسعار في المدى المتوسط والطويل.

السيناريوهات المقبلة

مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، يجد السوق نفسه أمام سيناريوهين، إما مزيد من الصعود إذا اتجه البنك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة، مدعومًا بضعف الدولار والطلب الصناعي، أو عودة الضغوط إذا جاءت بيانات الوظائف أو التضخم أقوى من المتوقع، ما قد يؤجل قرار التيسير.

حتى ذلك الحين، تبقى الفضة في وضع غير مستقر، تتحرك بين آمال المستثمرين في استمرار الصعود ومخاوف عودة التشديد النقدي.
 

الفضة أسعار الفضة خفض الفائدة الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تنظيم الاتصالات: بدء تنفيذ إجراءات فصل الهواتف المستخدمة في مكالمات ترويجية غير مسجلة

شاطئ أبو تلات

بعد غرق 6 طالبات من سوهاج في شاطئ أبو تلات.. الراية الحمراء مازالت مرفوعة..وتشييع جثمان الطالب فارس ياسر

صورة أرشيفية

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بقبول صفقة التبادل ويحذرون من احتلال غزة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد