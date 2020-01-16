وقعت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، اتفاقية لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن إلى فلسطين.



وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعن الجانب الفلسطيني المدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري.



وتهدف الاتفاقية لرفع قدرة تزويد الكهرباء من خلال تعزيز الربط الكهربائي وزيادة كميات الطاقة المصدرة من الأردن إلى فلسطين من 26 ميجاوات لـــ80 ميجاوات.