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فن

جميلة عوض تتحدث لـ صدى البلد عن علاقتها بالسوشيال ميديا

الخميس 16/يناير/2020 - 12:01 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
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آيه عاطف
أكدت الفنانة جميلة عوض، إنها لا تهتم بالسوشيال ميديا كما تهتم بها شخصية "سالي" التي قدمتها في فيلم "بنات ثانوي".

قالت في تصريح خاص لـ "صدى البلد": أنا لا أهتم بالسوشيال ميديا إطلاقا لكني أرى بالطبع أنها شيء مهم في حياة كل الناس، وأنا أستخدمها في مشاهدة "يوتيوب"، فأنا لا أشاهد التليفزيون ولا أعلم ما فيه، اعتدت مشاهدة الأشياء التي تعجبني وليست المتاحة فقط".

وتابعت :"السلبيات يمكن أن تصل إلى 3% فقط بينما الإيجابيات قد تصل إلى 97% ولكن إذا وجدت تعليقا خارجا بشكل زائد عن اللزوم أقوم بعمل "بلوك"، خاصة أنه من الممكن أن يكون هذا الشخص محرضا من قبل شخص آخر يريد أن يضايقني، هناك بعض الأدلة التي توضح هذا".

يذكر أن الفنانة جميلة عوض، حققت نجاحا كبيرا بفيلم "بنات ثانوي" بجانب كل من محمد الشرنوبي، وميان السيد، ومي الغيطي، وهنادي مهنى.
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