بوتين يحذر من تراجع معدل المواليد في روسيا.. ويشجع على الإنجاب

حذر الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية، اليوم الأربعاء من تراجع معدلات المواليد في روسيا.





وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن بوتين عن دعم كبير للأسر الروسية، تضمن تقديم مخصصات مالية لتشجيع الإنجاب.





ونقلت القناة عن بوتين قوله إنه اعتبارا من بداية العام الجاري، ستحصل الأسرة الروسية عند ولادة الطفل الأولى على 466617 روبلا (نحو 7600 دولار)، وعند ولادة الطفل الثاني ستحصل الأسرة على 150 ألف روبل أخرى (2400 دولار).





وأكد بوتين أن برنامج "مخصصات الأمومة" سيتم تمديده حتى العام 2026 على أقل تقدير.





ووجه بوتين حكومته إلى تقديم دعم مالي وضريبي للأسر متعددة الأطفال، وتخفيف العبء الضريبي عليها.. كما دعا المصارف العاملة في روسيا إلى تقديم قروض عقارية بشروط ميسرة لهذه الأسر.





كما أعلن عن إجراءات أخرى لدعم الأسرة وتحسين الوضع الديمغرافي في روسيا، بما في ذلك تخصيص دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود يتضمن تقديم 5.5 ألف روبل شهريا لكل طفل في 2020 (نحو 90 دولارا)، و11 ألف روبل لكل طفل شهريا في 2021 (179 دولارا).





وأشارت القناة إلى أن الحكومة الروسية تقدم منذ عام 2007، ما يسمى بـ "مخصصات الأمومة"، وهي نوع من الدعم المالي من جانب الحكومة لكل عائلة يولد فيها (أو يتم تبني) طفل ثان وأكثر، وابتداء من 1 يناير 2020 سيتم تقديم الدعم المالي للأسرة عند ولادة الطفل الأول.



