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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الفرنسي

الخميس 16/يناير/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزًا عريضًا بأربعة أهداف لهدف على فريق موناكو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "لويس الثاني"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين، الأول سجله كيليان مبابي، بعد تمريرة بينية رائعة من الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، وضعت الفرنسي أمام المرمى في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط وفي الدقيقة 45+2، تمكن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من إحراز الهدف الثاني للنادي الباريسي من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن بابلو سارابيا من إحراز الهدف الثالث للباريسيين في الدقيقة 72، بعد تمريرة طويلة رائعة من ماركو فيراتي، سددها الإسباني مباشرةٍ في الشباك.

وقبل نهاية المباراة، تمكن لاعب الوسط الفرنسي، تيموي باكايوكو من إحراز هدف حفظ ماء الوجه لموناكو في الدقيقة 87.

وفي الوقت المُحتسب بدل من ضائع، عاد مبابي لهز شباك موناكو مجددًا، مُحرزًا الهدف الرابع في الدقيقة 91، بعد تمريرة من نيمار.

رفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 49، في صدارة الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد موناكو عند 29 نقطة بالمركز التاسع بترتيب الدوري الفرنسي.
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