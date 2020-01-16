محمود كهربا اهو.. أمح الدولي يتغنى بأداء كهربا أمام طنطا

احتفل أمح الدولي بتألق صديقه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بإحرازه هدفين في شباك فريق طنطا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



ونشر أمح فيديو له وهو يغني ويقول "الولا ولا اهو محمود كهربا اهو الوه الا اهو احمد الشيخ اهو".



ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" امح يا عالمي" و" ربنا يخليك الكهربا يا امح يا جدع " و" صفقتك يا دولي.



وفاز الأهلي بـ 5 أهداف علي فريق طنطا في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وأحرز محمود كهربا أول هدفين له مع الاهلي بعد عودته قادما من افيس البرتغالي.