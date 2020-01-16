في عيد ميلاد دينا عبد الله.. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل اليوم الفنانة دينا عبد الله بعيد ميلادها الـ 55 والتى ولدت في القاهرة يوم 16 يناير 1965م، واسمها كاملًا "دينا أنور أحمد عبدالله".



شقيقتها هي الإعلامية إيناس عبدالله، التي تشغل حاليًا منصب رئيس قناة "نايل دراما".



وكانت تعرضت الفنانة والإعلامية دينا عبدالله ووالدتها، لحادث سير بسياراتها على طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، وأصيبت فى مناطق متفرقة باليد والرقبة وتم إسعافها، فيما تم نقل والدتها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين.



كانت دينا عبد الله أكدت فى تصريحات صحفية لها إن انشغالها بالعمل الإعلامى، وانغماسها فى تقديم البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى دراستها وحصولها على الدكتوراه، أبعدها عن حبها وهوايتها المفضلة وهى التمثيل.



وأضافت دينا، أنها تتمنى العودة للسينما أو الدراما التليفزيونية قريبا، من خلال عمل جيد، لافتة إلى أنها رفضت أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، نظرا لسطحية الأدوار المعروضة عليها، مؤكدة أن التمثيل يمثل لها عشقا خاصا، لذلك لا تقبل على أى شىء، مشيرة إلى أن بدايتها كانت مع عمالقة الفن أمثال عبد المنعم مدبولى وميرفت أمين وكريمة مختار وغيرهم.