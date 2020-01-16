في ذكرى وفاته.. 8 معلومات لا تعرفها عن إبراهيم حمودة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم حمودة الذى وُلد فى باب الشعرية 12 يناير 1912 توفي 16 يناير 1986.
نرصد 8 معلومات عن الفنان إبراهيم حمودة.
- والده كان منشدا في جامع الخازندار وضم ابنه لفرقته
- درس على يد محمد عبد الوهاب ومصطفى رضا وصقر على
- غنى فى الملاهى وتنقل بين المسارح والكازينوهات وأشهرها كازينو بديعة مصابنى
- عمل فى فرقة ”صديق“ ابو على الكسار
- مثل فى أوبريت شهرزاد سنة 1946, وقامت بالبطولة أمامه رجاء عبده وعقيلة راتب إخراج زكى طليمات
- أول مطرب يشارك أم كلثوم في أغاني الدويتو فاختارته لمشاركتها بطولة فيلم "عايدة"
- أصيب في حادث بالإسكندرية, اعتزل بسببه وعانى فى أواخر أيامه من ضعف الذاكرة
- حصل على جائزة الدولة التقديرية فى 8 مارس 1978