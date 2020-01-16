في ذكرى وفاته.. 8 معلومات لا تعرفها عن إبراهيم حمودة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم حمودة الذى وُلد فى باب الشعرية 12 يناير 1912 توفي 16 يناير 1986.





نرصد 8 معلومات عن الفنان إبراهيم حمودة.





- والده كان منشدا في جامع الخازندار وضم ابنه لفرقته

- درس على يد محمد عبد الوهاب ومصطفى رضا وصقر على

- غنى فى الملاهى وتنقل بين المسارح والكازينوهات وأشهرها كازينو بديعة مصابنى

- عمل فى فرقة ”صديق“ ابو على الكسار

- مثل فى أوبريت شهرزاد سنة 1946, وقامت بالبطولة أمامه رجاء عبده وعقيلة راتب إخراج زكى طليمات

- أول مطرب يشارك أم كلثوم في أغاني الدويتو فاختارته لمشاركتها بطولة فيلم "عايدة"

- أصيب في حادث بالإسكندرية, اعتزل بسببه وعانى فى أواخر أيامه من ضعف الذاكرة