غيروا المدافعين.. رسالة خالد بيومي لـ أندية الدوري وهجوم الأهلي كلمة السر

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي رسالة لـ أندية الدوري الممتاز عقب تألق فريق الأهلي بمباريات الدوري الممتاز التي كان آخرها الفوز بخماسية نظيفة أمام طنطا في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.





وكتب خالد بيومي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأهلي أحرز 33 هدفا في 11 مباراة بمعدل 3 أهداف في المباراة والكلام أنه يحتاج رأس حربة وجهة نظري الأندية محتاجه تغير المدافعين أكثر من احتياج الأهلي لرأس حربة".





وانتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا أمس، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا.





بعدها اقتنص "كهربا" فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.





وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا أن يفعل أمامها شيئا سوى مشاهدتها.





وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.



