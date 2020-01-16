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اقتصاد

682 للجرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020

الخميس 16/يناير/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2020 على تراجع أمس الأربعاء، وذلك بحوالي 14 جنيها للجرام عيار 24، و11 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص في أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 21
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 682 جنيها. 

سعر الذهب عيار 24
بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة 779 جنيهًا اليوم

سعر الذهب عيار 18
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 585 جنيها اليوم

سعر الذهب عيار 14
بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 455 جنيها.

سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,456 جنيه بعد أن كان أمس 5545 جنيها.

سعر أوقية الذهب
بلغ سعر أوقية الذهب 24,240 جنيه

سعر كيلو الذهب
بلغ سعر كيلو الذهب 779,429 جنيه.
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