682 للجرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2020 على تراجع أمس الأربعاء، وذلك بحوالي 14 جنيها للجرام عيار 24، و11 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص في أسعار الذهب:





سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 682 جنيها.





سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة 779 جنيهًا اليوم





سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 585 جنيها اليوم





سعر الذهب عيار 14

بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 455 جنيها.





سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,456 جنيه بعد أن كان أمس 5545 جنيها.





سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 24,240 جنيه





سعر كيلو الذهب