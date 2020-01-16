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تعليم

غشاشون ينشرون صور امتحان جبر 2 ثانوي في دقائقه الأولى.. ويصرخون: الحل بسرعة هنسقط

الخميس 16/يناير/2020 - 09:31 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســمين بدوي
يشهد الآن أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قيام بعض الطلاب الغشاشين بنشر صور قيل إنها تخص امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

وبمجرد نشر هذه الصور على الجروب، كتب أحد الطلاب في التعليقات: "الحل يا جدعان بسرعة هنسقط".

يأتي ذلك بعد مرور دقائق قليلة من بدء زمن الامتحان الذي بدأ منذ التاسعة صباحا، ومن المقرر أن يستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي هذا الامتحان بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميًا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.
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