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رياضة

حلمي في المستقبل.. تشافي يكشف سر رفضه تدريب برشلونة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:38 م
تشافي مدرب السد القطري
تشافي مدرب السد القطري
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محمد السعيد
كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، سر رفضه تدريب فريق برشلونة خلفا لـ إرنيسو فالفيردي.

وكان نادي برشلونة أعلن الثلاثاء الماضي، إقالة إرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق، بعد وداع بطولة السوبر الإسباني على يد أتليكو مدريد، وتعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق خلفا له.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر:" نعم تلقيت عرضا من برشلونة بحضور أريك أبيدال وأوسكار، لكنني رفضت خاصة وأنه من المبكر جدا تولي فريق برشلونة في الوقت الحالي، ولكنه سيظل حلما لي مستقبلا".

وأضاف تشافي: "كيكي ستين مدرب جيد، أحب طريقة عمله، وأتوقع له النجاح مع برشلونة".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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