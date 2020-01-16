تباين آراء طلاب 2 ثانوي حول امتحان الجبر وشكوى من صعوبة بعض الجزئيات

أنهى منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الذي امتحنه الطلاب إلكترونيا عبر التابلت من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .



وقد تباينت أراء طلاب الصف الثانى الثانوى العام حول مستوى أسئلة امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، حيث أكد بعض الطلاب أن الأسئلة سهلة ولكنها تحتاج فقط قدرا من التركيز وخاصة مع طلاب الشعبة العلمية.



فيما أكد البعض الآخر من الطلاب ، أن الامتحان جاءت به جزئيات صعبة وإجاباتها متشابهة، موضحين أن الأسئلة تخاطب الفهم وليس الحفظ وتحتاج لتركيز.



وكانت قد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميًا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ .



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مؤكدةً أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية منذ بدء الامتحانات، مشيرة إلى أنه لا تهاون في التعامل مع الغشاشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.