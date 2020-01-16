AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تباين آراء طلاب 2 ثانوي حول امتحان الجبر وشكوى من صعوبة بعض الجزئيات

الخميس 16/يناير/2020 - 12:37 م
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
Advertisements
ياســمين بدوي
أنهى منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الذي امتحنه الطلاب إلكترونيا عبر التابلت من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

وقد تباينت أراء طلاب الصف الثانى الثانوى العام حول مستوى أسئلة امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، حيث أكد بعض الطلاب أن الأسئلة سهلة ولكنها تحتاج فقط قدرا من التركيز وخاصة مع طلاب الشعبة العلمية.

فيما أكد البعض الآخر من الطلاب ، أن الامتحان جاءت به جزئيات صعبة وإجاباتها متشابهة، موضحين أن الأسئلة تخاطب الفهم وليس الحفظ وتحتاج لتركيز.

وكانت قد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميًا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مؤكدةً أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية منذ بدء الامتحانات، مشيرة إلى أنه لا تهاون في التعامل مع الغشاشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالمحافظة..تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها..التعليم:لا شكاوى من امتحان أحياء أولى ثانوي اليوم..انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد

الامتحانات الإلكترونية تمر بنجاح لليوم الرابع على التوالي.. 512 ألف طالب يجيبون عن الأسئلة عبر التابلت بلا أعطال.. التعليم: لا شكاوى اليوم ونطبق القانون على الغشاشين

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحان الجبر إلكترونياً

غشاشون ينشرون صور امتحان جبر 2 ثانوي في دقائقه الأولى.. ويصرخون: الحل بسرعة هنسقط

التعليم: لا تهاون مع الغشاشين.. وتواطؤ بعض المشرفين والطلاب هو سبب تصوير الامتحانات

ترشيحاتنا

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

ني ني ني.. كهربا يعلق على تألقه مع الأهلي أمام طنطا

رد مصر على بيان الخارجية التركية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

يشترط تصويت ثلثى المجلس .. قرار العزل يقترب من ترامب .. تعرف على التفاصيل

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

إسرائيل تمنع بعثاتها الطلابية من زيارة إثيوبيا.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفارة السعودية بالقاهرة تبرز مشاركة الأمير خالد بن سلمان لافتتاح قاعدة برنيس.. صور

شاهد للمرة الأولى شيفروليه إيكوينوكس 2021 فيس ليفت بعد تسريبها .. صور

هبوط جزئي بكوبري محرم بك وسط الإسكندرية.. صور