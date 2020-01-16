في عيد ميلادها.. دور قامت به الفنانة كريمة مختار تسبب في حرج لابنها.. فيديو

اعتدنا أن نرى الفنانة كريمة مختار في الأدوار الحنونة، لطالما غرقنا في عذوبة صوتها في وقت الغضب لتهدئة الموقف، وتعبيرات وجهها الغاضبة إذا كان الأمر يحتاج بعض الحزم، وصوت ضحكتها الرنان الجميل الذي لطالما كان يرى فيه المشاهدون صوت والدتهم، فهي برعت في تقديم دور الأم المصرية التي تملأ المنزل بالضحك والغناء والحكمة والكلمات الطيبة الحنونة والحزم والقوة.



تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الراحلة كريمة مختار واسمها الحقيقي "عطيات"، فهي من مواليد محافظة أسيوط في مصر، وتوفيت في 12 يناير من عام 2017 بعد أن تعرضت لأزمة صحية بسبب خبر مغلوط أذاعته الفضائيات عن وفاتها، وتسبب في تدهور حالتها الصحية.



أما عن أدوارها، فقد أثبتت الفنانة كريمة مختار وجودها في السينما ووضعت بصمتها في أذهان المشاهدين جميعا، خاصة في دور الأم، وبالتحديد دورها في مسلسل "يتربى في عزو"، شخصية "ماما نونا" التي أبهرت الجمهور بحبها وحنانها وكأنها كانت تعيد حنان الأم لمن فقد أمه.



تسبب دور "ماما نونا" الذي قامت به الفنانة في 2007، في إحراج شديد للإعلامي الشهير معتز الدمرداش، نجلها، كما وصف أثناء استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، فقد كان كل من يراه يسأله عن "ماما نونا" وهل هي حنونة إلى أقصى حد كما شاهدناها في المسلسل، إلا أن الإعلامي رد بكل وضوح: "هي كانت أم مصرية أصيلة ولو كانت تشبه الشخصية اللي قدمتها كنا ضعنا".

























