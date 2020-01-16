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رياضة

على غرار الأهلي.. تأجيل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري لـ 26 يناير

الخميس 16/يناير/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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نور عادل
قرر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم، الخميس، تأجيل مباراة الإسماعيلي وضيفه الاتحاد السكندري، في كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، إلى يوم 26 يناير الجاري، بدلا من يوم 24.

وكان مجلس إدارة الدراويش تلقى موافقة الجهات الأمنية، على حضور 5 آلاف مشجع لمواجهة الاتحاد السكندري، في إياب دور الـ8 من البطولة.

وكان الإسماعيلي حقق الفوز في لقاء الذهاب، بهدف دون رد، في استاد الإسكندرية.

وأطاح الاتحاد السكندري بالمحرق البحريني، من ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، بينما تأهل الدراويش على حساب الجزيرة الإماراتي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي كان من المقرر لها أن تقام يوم 24 يناير لتقام يوم 26 يناير.
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