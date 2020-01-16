ضبط راكب يمني في مطار القاهرة بحوزته أمبولات ترامادول مهربة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي محمد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أمبولات الترامادول المخدرة الممنوع تعاطيها أوتداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران اليمنية رقم 606 القادمة من سيئون إشتبه أحمد الصعيدي مأمور اللجنة فى راكب يمنى الجنسية.



وبسؤاله عن ما اذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة ولاء محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .



وبالعرض على فوزي محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد إبراهيم مأمور الجمرك والأستاذ ناصر صفوت مدير الحركة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 48 أمبول لمخدر الترامادول Tramdol 100mg مخبأة داخل علب أدوية بانادول بحقيبة يد صغيرة لتضليل رجال الجمارك .



قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى.