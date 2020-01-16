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فن

تعرف على سبب وفاة ماجدة الصباحي

الخميس 16/يناير/2020 - 03:38 م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
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شروق ابراهيم
تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.

وسبب التساؤل أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي حديث عن تدهور في صحة ماجدة الصباحي يؤدي إلى رحيلها بشكل مفاجئ.

وأكد مصدر مقرب من أسرة الفنانة الراحلة أنها رحلت بشكل طبيعي وبدون إصابتها أو معاناتها مع أي مرض.

اسم ماجدة الصباحي الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.

بدأت ماجدة الصباحي حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان اسماعيل يس.

قدمت الفنانة ماجدة الصباحي التي رحلت عن دنيانا منذ قليل عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة نافع.

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