مصطفى وزيرى يتفقد عددا من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر

تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عددا من المواقع الآثرية بمدينة الأقصر وذلك للوقوف على حركة السياحة بها والاستعادات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لاستقبال زوارها من مختلف دول العالم.



وأوضح د. وزيري أن وزارة السياحة والآثار اتخذت كافة الاستعداد بجميع المناطق الآثرية لتقديم أفضل الخدمات للسائح من نظافة الموقع ووجود مظلات للاستراحة واللوحات الإرشادية، كما تعاقدت الوزارة مع شركة للأمن لتبدأ اليوم أولي أيام عملها بمعابد الكرنك وطريق الكباش.



وأشار د. وزيري إلى أن مدينة الأقصر تشهد إقبالا كثيفا من الزوار من مختلف دول العالم الذين أعربوا عن سعادتهم وارتياحم داخل المواقع الآثرية من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

