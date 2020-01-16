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محافظات

رجعوا للكانون.. أهالي جهينة بسوهاج يشتكون من نقص أسطوانات البوتاجاز

الخميس 16/يناير/2020 - 05:15 م
أسطوانات البوتاجاز
أسطوانات البوتاجاز
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خالد رياض
اشتكي أهالي مدينة جهينة بسوهاج من وجود نقص شديد في أسطوانات البوتاجاز حيث وصل سعرها إلى 100 جنيه في حين أن سعرها الرسمي 70 جنيهًا.

واضطرت عدة اسر الي العودة الي استخدام الموقد البلدي مرة أخري وزاد من معاناة أهالي مركز جهينة وتفاقم الأزمة عن غيرها من المراكز الأخرى المجاورة هو عدم دخول الغاز الطبيعي.

وقال محمد إبراهيم، من قرية عنيبس ان سعر أسطوانة البوتاجاز وصل الي 100 جنيه، وإنه اتفق مع زوجته بالعودة مرة أخرى لاستخدام الفرن البلدي والكانون لعدم مقدرتهما على شراء اسطوانة البوتاجاز من السوق السوداء وعدم توافرها من جهة ومن جهة أخرى غلائها.

واضاف أن أسرته تستخدم البوتاجاز في الأعمال المنزلية الخفيفة مثل تسخين الطعام أو إعداد الشاي.

وقال يسري كمال، من مركز جهينة إن استخدام الكانون والفرن البلدي شيء لا يكلف الأسرة أي أعباء مالية خاصة أن المخلفات الزراعية متوفرة في الحقول.

وتابع أن الفلاحين والمزارعين بالقرى لديهم البديل للبوتاجاز، ولكنها رغم ذلك لا تخلو من تعريض من يستخدمها لخطر الحرائق.
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