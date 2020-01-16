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مصطفى بكري: القوات المسلحة تزلزل كل من تسول له نفسه تهديد أمننا القومي

الخميس 16/يناير/2020 - 07:54 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يسجل في صفحات التاريخ بأحرف من نور.

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجميع كان ينتظر لحظة افتتاح القاعدة تلك اللحظة العظيمة في تاريخ مصر".

وتابع مصطفى بكري:" حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يجعلنا ندرك أننا خلف قائد وطني عظيم يدرك ماذا يفعل، وأمام قوات مسلحة مصرية تزلزل كل من تسول له نفسه ان يقترب من أمننا القومي".

وأكمل مصطفى بكري:" الشيخ محمد بن زايد شاركنا في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر".
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