بكري: هذيان ورعب وذعر انتاب أبواق الإعلام التركي بعد افتتاح قاعدة برنيس

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية لحظة مهمة في تاريخ مصر.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأبواق الاعلامية الاخوانية في تركيا تعاني حالة من الذعر والرعب والهذيان والتخبط بعد مشاهدة افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط.



وتابع :" حالة الذعر الإخوانية التي انتابت الأبواق الإعلامية في تركيا وقطر سببها هذه القاعدة غير المسبوقة وقدرات القوات المسلحة المصرية".



وأكمل:" القاعدة في موقع استراتيجي حاسم على مساحة كبيرة وتضم تشكيلات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات البرية ومعدة لتنفيذ معارك مشتركة بين كافة التشكيلات، والرصيف البحري الخاص بها مخصص لاستقبال الوحدات البحرية الجديدة في البحرية المصرية مثل الميسترال".



ولفت بكري:" القاعدة مزودة بمستشفى ميداني وتستهدف تأمين الحدود الاستراتيجية وخطوط الملاحة البحرية بالبحر الأحمر".