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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميلوني: البابا فرانسيس يشارك في قمة "السبع" لأول مرة

بابا الفاتيكان ورئيسة
بابا الفاتيكان ورئيسة الوزراء الإيطالية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 أن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس سيشارك في الجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في يونيو المقبل بإيطاليا. 

وقالت جيورجيا ميلوني في رسالة بالفيديو: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يشارك فيها البابا في عمل" مجموعة السبع.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ومعهم الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تنعقد قمة الزعماء في منتجع بجنوب شرق البلاد في الفترة من 13 وحتى 15 يونيو.

ومن المنتظر أيضا أن يتم دعوة زعماء مصر وتونس والجزائر وكينيا إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي، لحضور قمة مجموعة السبع.

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