عبر الهاتف الذكي.. ميزة جديدة من Google تسهل التسوق من محرك البحث

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وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: "لطالما أتاح لك محرك البحث Search، إيجاد روابط لمنتجات ومتاجر مختلفة، واعتبارا من اليوم وخلال الأسبوع الحالي ستبدأ في رؤية الثياب، والأحذية، والملحقات من الإنترنت في مكان واحد على جهازك المحمول عبر محرك البحث، بحيث يسهل عليك تصفح الكثير من المتاجر والعلامات التجارية المختلفة حالا".وأوضحت جوجل أنها تقوم بفهرسة وتنظيم المنتجات الشائعة من أكثر من مليون متجر عبر الإنترنت، وستجمعها في تبويب جديد على محرك البحث، ويمكن تصفية النتائج حسب النمط، والقسم، والحجم، كما يمكن النظر إلى صور متعددة لمنتج واحد، حيث يمكن معرفة المزيد من المنتج الذي يعجب به المستخدم من خلال زيارة موقع المتجر.ويمكن الوصول إلى المراجعات الخاصة بالمنتجات في أي وقت من خلال محرك البحث على الهواتف الذكية، ووعدت جوجل بتوسعة الميزة الجديدة لتشمل المزيد من استعلامات البحث، والفئات، والأجهزة، والمنتجات.