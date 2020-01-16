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أخبار البلد

اِعرف سبب اعتذار دير البرموس عن استقبال الرحلات في 25 يناير

الخميس 16/يناير/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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سامح سلام
أعلن دير البرموس العامر بوادي النطرون اعتذاره عن قبول الرحلات يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري.

وذكر دير البرموس العامر أن اعتذاره عن استقبال الرحلات بسبب انشغال الدير باحتفال عيد القديسين مكسيموس ودوماديوس، وأنه سوف تبدأ الزيارات اعتبارا من الأحد 26 يناير الجاري.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد غادر اليوم محافظة سوهاج عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة المحافظة والتي استغرقت خمسة أيام.

وكان في وداع قداسة البابا تواضروس بمطار سوهاج اللواء دكتور الحسن محمود مدير أمن سوهاج وقيادات المطار والقيادات الأمنية وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

واختتم قداسة البابا مساء أمس بزيارة دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج.

وبدأت جولة قداسة البابا تواضروس الثاني الرعوية السبت الماضي بافتتاح مدارس سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج تلاها لقاءٌ مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة التقى بعده مسؤولي المحافظة في مأدبة عشاء على شرف قداسته.
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