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أمر ضروري.. خبير معلوماتي يوصى بتثبيت آخر التحديثات للأجهزة الإلكترونية.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 10:48 م
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، أن الحرص على تثبيت آخر التحديثات لانظمة تشغيل أجهزة الإلكترونية أمر ضروري.

وأوضح عادل عبد المنعم خلال لقائه في برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أن إضافة حسابات مجهولة بالنسبة إليك على السوشيال ميديا يهدد أمنك الإلكتروني.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن المكالمات الاحتيالية انتشرت بشكل كبير وتعتمد على قصور وعي الضحية، لافتا إلى أن الأمر ليس مرتبطا بالتعليم وإنما يتعلق بوعي الأشخاص مع التكنولوجيا الحديثة.

ونوه إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تهدد اقتصاد الدول وأمنها القومي، مشددا على أن القضاء الإلكتروني تحول إلى ساحة دولية خلال السنوات الماضية.

وحذر عادل عبد المنعم من الحيل التي يلجأ إليها النصابون والمحتالون من طرق النصب على الضحايا، مشددا على أن البريد الإلكتروني "الإيميلات" المزيفة التي تنتحل صفة شركات معروفة من أخطر وسائل الاحتيال الرقمي.
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