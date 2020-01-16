AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس البرلمان الليبي: فوجئنا بتواجد الأتراك مع السراج في موسكو.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 10:52 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
Advertisements
هاني حسين
قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إننا تلقينا دعوة من روسيا وذهبنا إلى موسكو، مضيفا:" علمنا أن السراج معه وزيرا الخارجية والدفاع التركي، ولم نعلم بأن الاتراك متواجدون في موسكو وفوجئنا بهم".

وأضاف صالح في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" من حيث المبدأ لا صفة للسراج ولا يمكن الاجتماع معه لأنه مرفوض من البرلمان الليبي".

وتابع عقيلة صالح:" الأصدقاء الروس بذلوا جهدا لتقريب وجهات النظر ولكننا رفضنا التوقيع على الاتفاق لعدم الاعتراف بالسراج".

وأكمل:" طلبنا إضافة بعض النقاط إلى الاتفاق منها عودة المسلحين إلى ديارهم وإبطال الاتفاق بين اردوغان والسراج".

وتابع عقيلة صالح:" خطتنا بعد مؤتمر برلين هي تشكيل حكومة جديدة وحال فشل مفاوضات برلين سوف نستمر في دعم القوات المسلحة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسوف نطالب الدول العربية ان يعترفوا بهذه الحكومة الشرعية".

وأكمل صالح:" متفائل بمستقبل ليبيا.. وليبيا تقف صلبة، والجيش الليبي حقق نجاحات كبيرة على الأرض وسيطر الجيش الليبي على 90 % من مساحة ليبيا"، مضيفا:" الأمور ستنتهي في القريب العاجل في ظل صمود الشعب الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج ليست شرعية وغير دستورية.. فيديو

البرلمان الليبي يطالب بسحب الثقة من حكومة الوفاق.. أردوغان يستقبل السراج وسط تلميحات بتدخل عسكري في ليبيا.. والجيش يواصل معركة تحرير طرابلس

رئيس النواب الليبي: اتفاق أردوغان والسراج عقد إذعان وقطر تمول الإرهاب

لا تراجع للجيش.. البرلمان الليبي: المشير حفتر وصالح لم يلتقيا السراج في موسكو

البرلمان الليبي: لن يوقع المشير حفتر والمستشار صالح على اتفاق موسكو

البرلمان الليبي: حكومة السراج لا شرعية لها.. وكلمة هامة لـ عقيلة صالح بالقاهرة غدا

ترشيحاتنا

يجب حذفها فورا.. 17 تطبيقا لهواتف أندرويد تستنزف البطارية

أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة النادي الأهلي.. تفاصيل

اتحاد الكرة عن طلب الأهلي تأجيل الـ VAR فى الدوري: كلام فشنك

وفاة نجم مسلسل عروس بيروت أثناء التصوير

تعرف على سبب وفاة ماجدة الصباحي

رامى جمال من داخل المستشفى قبل خضوعه لجراحة: العملية بكرة الصبح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة

بالأسود القطيفة.. أصالة بإطلالة أنيقة بـ ليالي القصيم