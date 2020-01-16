رئيس البرلمان الليبي: فوجئنا بتواجد الأتراك مع السراج في موسكو.. فيديو

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إننا تلقينا دعوة من روسيا وذهبنا إلى موسكو، مضيفا:" علمنا أن السراج معه وزيرا الخارجية والدفاع التركي، ولم نعلم بأن الاتراك متواجدون في موسكو وفوجئنا بهم".
وأضاف صالح في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" من حيث المبدأ لا صفة للسراج ولا يمكن الاجتماع معه لأنه مرفوض من البرلمان الليبي".
وتابع عقيلة صالح:" الأصدقاء الروس بذلوا جهدا لتقريب وجهات النظر ولكننا رفضنا التوقيع على الاتفاق لعدم الاعتراف بالسراج".
وأكمل:" طلبنا إضافة بعض النقاط إلى الاتفاق منها عودة المسلحين إلى ديارهم وإبطال الاتفاق بين اردوغان والسراج".
وتابع عقيلة صالح:" خطتنا بعد مؤتمر برلين هي تشكيل حكومة جديدة وحال فشل مفاوضات برلين سوف نستمر في دعم القوات المسلحة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسوف نطالب الدول العربية ان يعترفوا بهذه الحكومة الشرعية".
وأكمل صالح:" متفائل بمستقبل ليبيا.. وليبيا تقف صلبة، والجيش الليبي حقق نجاحات كبيرة على الأرض وسيطر الجيش الليبي على 90 % من مساحة ليبيا"، مضيفا:" الأمور ستنتهي في القريب العاجل في ظل صمود الشعب الليبي.
وأضاف صالح في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" من حيث المبدأ لا صفة للسراج ولا يمكن الاجتماع معه لأنه مرفوض من البرلمان الليبي".
وتابع عقيلة صالح:" الأصدقاء الروس بذلوا جهدا لتقريب وجهات النظر ولكننا رفضنا التوقيع على الاتفاق لعدم الاعتراف بالسراج".
وأكمل:" طلبنا إضافة بعض النقاط إلى الاتفاق منها عودة المسلحين إلى ديارهم وإبطال الاتفاق بين اردوغان والسراج".
وتابع عقيلة صالح:" خطتنا بعد مؤتمر برلين هي تشكيل حكومة جديدة وحال فشل مفاوضات برلين سوف نستمر في دعم القوات المسلحة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسوف نطالب الدول العربية ان يعترفوا بهذه الحكومة الشرعية".
وأكمل صالح:" متفائل بمستقبل ليبيا.. وليبيا تقف صلبة، والجيش الليبي حقق نجاحات كبيرة على الأرض وسيطر الجيش الليبي على 90 % من مساحة ليبيا"، مضيفا:" الأمور ستنتهي في القريب العاجل في ظل صمود الشعب الليبي.