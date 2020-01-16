رئيس النواب الليبي لـ أردوغان: نحن أحفاد المختار لن نستسلم .. نموت أو ننتصر.. فيديو

جلسة تاريخية في البرلمان لدعم الشعب الليبي.. الأغلبية والمعارضة صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية.. عبد العال: مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا