رئيس النواب الليبي لـ أردوغان: نحن أحفاد المختار لن نستسلم .. نموت أو ننتصر.. فيديو

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، تعليقا على تهديدات أردوغان للمشير خليفة حفتر، :" أردوغان يقول ما يشاء ونستغرب قيام رئيس تركيا بإطلاق تهديدات وتبريرات غير معقولة لغزو ليبيا".
وأضاف صالح في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" تهديدات اردوغان تؤكد أن لديه مصالح في ليبيا".
وأكد:" أردوغان يريد إرهابنا ولكننا أحفاد المختار ولن نستسلم نموت او ننتصر لا يستطيع أحد أن يفرض علينا إرادته".
ولفت صالح:" نحن لا نرفض كل الحلول وما يتماشى مع مصلحتنا واحترام دماء الشهداء وتضحيات الشعب الليبي لا نرفضه لمجرد الرفض".
وتابع عقيلة صالح:" خطتنا بعد مؤتمر برلين تشكيل حكومة جديدة وحال فشل مفاوضات برلين سوف نستمر في دعم القوات المسلحة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسوف نطالب الدول العربية ان يعترفوا بهذه الحكومة الشرعية".
وأضاف صالح في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" تهديدات اردوغان تؤكد أن لديه مصالح في ليبيا".
وأكد:" أردوغان يريد إرهابنا ولكننا أحفاد المختار ولن نستسلم نموت او ننتصر لا يستطيع أحد أن يفرض علينا إرادته".
ولفت صالح:" نحن لا نرفض كل الحلول وما يتماشى مع مصلحتنا واحترام دماء الشهداء وتضحيات الشعب الليبي لا نرفضه لمجرد الرفض".
وتابع عقيلة صالح:" خطتنا بعد مؤتمر برلين تشكيل حكومة جديدة وحال فشل مفاوضات برلين سوف نستمر في دعم القوات المسلحة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسوف نطالب الدول العربية ان يعترفوا بهذه الحكومة الشرعية".