ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من الاتفاق التجاري

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مما منح الأسواق شعورا بالارتياح بإنتهاء اضطرابات ناتجة عن النزاع طيلة الأشهر الـ18 الماضية.



وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% الساعة 0857 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت أسهم شركات المرافق الأوروبية لتلامس أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008، بدعم من صعود أسهم شركة أر.دبليو.إي لتوليد الكهرباء.



وارتفعت أسهم الشركة في ظل تقارير أشارت إلى أن الحكومة الألمانية تخطط لسداد تعويضات لها بقيمة 2.6 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عن تكاليف مرتبطة بوقف ضخ استثمارات حكومية في الفحم.



الأسهم الأوروبية

وارتفعت أسهم شركات بيع التجزئة الأوربية بنسبة 0.6%، وذلك بعد تسجيل صعود بنسبة 11% في أسهم شركة هالو فريش الألمانية.



وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% بعد تراجعه في جلسة سابقة تحت ضغط من بيانات ضعيفة تتعلق بإجمالي الناتج المحلي.



وارتفعت أسهم البترول والغاز بدعم من صعود أسعار البترول، بينما أشار الاتفاق التجاري إلى أن الصين ستشتري المزيد من منتجات الطاقة الأمريكية.



وذلك بجانب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.