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رياضة

سعد سمير يكشف عن رسالة فايلر له.. ويؤكد: الخطيب حرص على مساندتي..فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:05 ص
سعد سمير وفايلر
سعد سمير وفايلر
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محمد رشاد
كشف سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات حالته الصحية في الفترة الأخيرة، موضحًا تفاصيل حديثه مع فايلر مدرب القلعة الحمراء.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء مباراة الأهلي أمام منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "عدت من ألمانيا يوم الجمعة، سأظل في القاهرة 4 أسابيع وسأسافر مرة أخرى ، الجراح الذي أجرى لمحمود جنش العملية هو نفسه الذي أجرى الجراحة لي في وتر أكيلس، ووضع برنامجا تأهيليا وسينتهي بعد 6 أشهر".

وأوضح: "كنت في النادي أمس والطبيب اطمأن على قدمي، وفايلر تحدث معي وقال لي إنني في الفترة الأخيرة كنت جيدا في الملعب ، فايلر طمأنني وأخبرني أنه ينتظر عودتي في أسرع وقت، الإصابة قدرية وأنا راض بقضاء الله".

وأردف: "كنت مركز في التدريبات بشكل كبير وفايلر كان يحفزني ويقول إنني مجتهد ولا أشتكي كثيرًا ولا اعترض على عدم مشاركتي وأخبرني أنني سيكون لي دور، وبعد ذلك أصبت ، الخطيب حرص على دعمي بعد الإصابة وسيد عبدالحفيظ أيضًا".

وأكمل: "الرغبة زادت عند لاعبي الأهلي ويريدون أن يقدموا موسما استثنائيا، الإدارة دعمت بلاعبين ممتازين و عودة رمضان صبحي أضافت، بجانب فايلر الذي يعطي حافزا ودافعا ومنافسة بين اللاعبين ، لم أغضب من رفع اسمي من القائمة وأقدر الظروف".

وأشار: "الزمالك ناد كبير في مصر وإفريقيا وكهربا ناجح واعتاد اللعب في الأندية الكبيرة وبالتأكيد سيتأقلم مع النادي الأهلي ونتحدث معه حول نظام النادي ، كهربا لاعب لديه روح الأهلي ولم يأخذ وقتا لكي ينسجم، ويمتلك شخصية في الملعب".
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