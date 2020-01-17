اليونان تهدد بإجراء حاسم في حالة لم يلغ اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا

هدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يلغى الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.



وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ألفا" التلفزيونية: "اليونان ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا إذا لم يتم إلغاء الاتفاق مع تركيا".



وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، عن أسفه لعدم دعوة اليونان لحضور قمة برلين حول التسوية الليبية، وقال إن بلاده تعتبر عامل استقرار، محذرا من أن اليونان لن توافق على أي قرار سياسي في ليبيا دون مراعاة مطالبها.



وأضاف أنه بعث برسائل إلى جميع الزملاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، وسوف يتحدث يوم الجمعة عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.



وفي بيان صدر قبل أسبوع، أكدت كل من قبرص ومصر وفرنسا واليونان أن هذه الاتفاقات "باطلة".