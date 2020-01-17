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أخبار العالم

أمريكا: فنزويلا تواصل دعم مليشيا حزب الله

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهمت الولايات المتحدة السلطات الفنزويلية مجددا، بصلاتها مع مليشيات "حزب الله" اللبنانية، ودعمها للجماعات المتمردة اليسارية الكولومبية وجيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الثورية الكولومبية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مسؤول أمريكي بارز قوله: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ من أن سلطات الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا قد منحت حق اللجوء إلى المعارضين العسكريين، والمعارضين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية، والذين يدعمون حزب الله ويتعاطفون معه. هذا ببساطة غير مقبول".

ووفقا له، يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى العاصمة الكولومبية بوجوتا في 20 يناير، حيث سيحضر مؤتمر حول مكافحة الإرهاب.

وكان بومبيو اتهم العام الماضي السلطات الإيرانية بالتأثير على سكان فنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى نشاط "حزب الله" في هذه المنطقة.
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