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فن

ريم البارودي ترقص في الزفة مع سعد الصغير ..فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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صدى البلد
حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج "النهاردة فرحي ياجدعان" الذي يقدمه المطرب سعد الصغير على فضائية النهار .

وقامت الفنانة ريم البارودى بأداء دور الصعيدى مع العريس الذى تستضيفه برنامج "النهاردة فرحى" فى لفتة طريفة .

وشاركت البارودى حفل الزفاف بالرقص في الزفة مع سعد الصغير .

يذكر أن برنامج “النهاردة فرحي يا جدعان” يقدمه سعد الصغير عبر قناة النهار، هو برنامج خيري علي طريقة المسابقات للشباب المقبل علي الزواج وغير ميسور الحال .
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