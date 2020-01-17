ريم البارودي ترقص في الزفة مع سعد الصغير ..فيديو

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج "النهاردة فرحي ياجدعان" الذي يقدمه المطرب سعد الصغير على فضائية النهار .



وقامت الفنانة ريم البارودى بأداء دور الصعيدى مع العريس الذى تستضيفه برنامج "النهاردة فرحى" فى لفتة طريفة .



وشاركت البارودى حفل الزفاف بالرقص في الزفة مع سعد الصغير .



يذكر أن برنامج “النهاردة فرحي يا جدعان” يقدمه سعد الصغير عبر قناة النهار، هو برنامج خيري علي طريقة المسابقات للشباب المقبل علي الزواج وغير ميسور الحال .

