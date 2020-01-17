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مرأة

في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:14 ص
ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 17 يناير عيد ميلاد ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، و التى أتمت عامها الـ 56، لازالت ميشيل تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة و الجذابة بعد مغادرتها البيت الأبيض.

وتعتمد ميشيل أوباما على أختيار الصيحات و قطع الملابس المتناسقة مع قوامها، كما تحرص على التنوع واختيار الألوان المبهجة التى تمنحها إطلالة شبابية، وتفضل دائما ميشيل أوباما التنوع بين الأزياء المختلفة.

كما تتمتع ميشيل أوباما بذوق و استايل مختلف جعلها محط أنظار الجميع عند ظهورها فى مختلف المناسبات، فتتميز بالتنوع بين الأزياء الكلاسيك و فساتين السهرة الفخامة، ونادرا ما تتألق بإطلالات كاجوال.

وتقوم ميشيل أوباما بتنسيق الحقائب و الأحذية المميزة التى تزيد من فخامة إطلالتها، كما تعتمد على صيحات المكياج التى تتناسب مع لون بشرتها، بالإضافة إلى تسريحات الشعر التى تكشف عن جمال ملامحها.
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما
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