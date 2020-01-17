في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما

يصادف اليوم 17 يناير عيد ميلاد ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، و التى أتمت عامها الـ 56، لازالت ميشيل تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة و الجذابة بعد مغادرتها البيت الأبيض.





وتعتمد ميشيل أوباما على أختيار الصيحات و قطع الملابس المتناسقة مع قوامها، كما تحرص على التنوع واختيار الألوان المبهجة التى تمنحها إطلالة شبابية، وتفضل دائما ميشيل أوباما التنوع بين الأزياء المختلفة.





كما تتمتع ميشيل أوباما بذوق و استايل مختلف جعلها محط أنظار الجميع عند ظهورها فى مختلف المناسبات، فتتميز بالتنوع بين الأزياء الكلاسيك و فساتين السهرة الفخامة، ونادرا ما تتألق بإطلالات كاجوال.



