في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما

يصادف اليوم 17 يناير عيد ميلاد ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، و التى أتمت عامها الـ 56، لازالت ميشيل تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة و الجذابة بعد مغادرتها البيت الأبيض.
وتعتمد ميشيل أوباما على أختيار الصيحات و قطع الملابس المتناسقة مع قوامها، كما تحرص على التنوع واختيار الألوان المبهجة التى تمنحها إطلالة شبابية، وتفضل دائما ميشيل أوباما التنوع بين الأزياء المختلفة.
كما تتمتع ميشيل أوباما بذوق و استايل مختلف جعلها محط أنظار الجميع عند ظهورها فى مختلف المناسبات، فتتميز بالتنوع بين الأزياء الكلاسيك و فساتين السهرة الفخامة، ونادرا ما تتألق بإطلالات كاجوال.
وتقوم ميشيل أوباما بتنسيق الحقائب و الأحذية المميزة التى تزيد من فخامة إطلالتها، كما تعتمد على صيحات المكياج التى تتناسب مع لون بشرتها، بالإضافة إلى تسريحات الشعر التى تكشف عن جمال ملامحها.