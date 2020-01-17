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رياضة

كفر الشيخ ينهي الدور الأول متصدرا المجموعة الثامنة بالقسم الثالث.. تفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:07 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
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محمود زيدان
نجح فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، في إنهاء الدور الأول، متصدرًا جدول مسابقة المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث لكرة القدم برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، نادي صيد المحلة، وذلك خلال رحلة الصراع على الصعود للدوري الممتاز ب.

ويُعد فريق كفر الشيخ، من أفضل وأقرب الفرق المرشحة للعودة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز ب أو دوري المحترفين حال تطبيقه الموسم المقبل، فقد خاض 13 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعرض لهزيمة واحدة، وتعادل وحيد فقط.

فريق كفر الشيخ الذي يقوده سعيد مراد، كابتن الفريق، ولاعب المصري السابق، يعد أقوى وأفضل خطوط الهجوم بالمجموعة، برصيد 27 هدفًا، وأقوى خط دفاع، فلم يسكن شباك مرماه سوى 5 أهداف فقط.

و يولي مجلس إدارة النادي برئاسة أشرف أبو حليمة، اهتمامًا كبيرًا بالفريق هذا الموسم من أجل العودة مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي، بالدوري الممتاز ب، وتخطى هذه الكبوة، خاصة أن الفريق كان ينافس الموسم قبل الماضي فريق حرس الحدود في بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

ويطالب جماهير نادي كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدعم نادي كفر الشيخ الرياضي، والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحضور مبارياته وتحفيز اللاعبين، كما كان الحال في عهد المحافظ الأسبق اللواء السيد نصر، مشيرين إلى أن الاستثمار والتنمية الرياضية تصب في الصالح العام للمحافظة.

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