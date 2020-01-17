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أخبار البلد

بجهود ذاتية.. شاب مصرى يجمع 7 آلاف طن قش أرز سنويا ويعيد تدويرها

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:02 م
تدوير قش الارز
تدوير قش الارز
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جمال صلاح الدين
نجح الشاب السعيد كامل قاسم من قرية فرنوى بمحافظة البحيرة من إنشاء 12 موقع لتجميع قش الأرز بإجمالى 7 آلاف طن سنويًا، وإعادة تدويره وبيعة للمزارع الحيوانية واستصلاح الأراضى ومزارع الألبان والتسمين بجميع محافظات مصر.

وقال السعيد للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إنه نجح فى تحويل قش الأرز لبكر وزن الواحدة يصل 200 كيلو ، وأنه استورد مكابس وبعض الآلات لرفع معدلات جمع وتجهيز القش الذى يشتريه من المزارعين بسعر 200 إلى 300 جنيه للطن.

وأوضح السعيد انه ينوى الاستفادة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير آليات جمع قش الأرز من جميع محافظات مصر وإعادة تهيئته وتدويره لاستخدامات المزارع أو توريده لمصانع صناعة الورق.
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