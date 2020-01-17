فحص 2025 حالة فى قافلة طبية بقرية بلاد المال بحرى بمدينة أبوتشت

نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية بقرية بلاد المال بحرى بمدينة أبوتشت يومىّ ١٥ و ١٦ يناير الجارى وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجًا منها.



أوضح الداودى، بأن القافلة ضمت ١٢ عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٢٠٢٥ حالة بواقع" ٣٩٨ عظام- ٣٥٧ رمد- ٣٥٤ باطنة- ٣٢٣ أطفال- ١٦٤ أسنان- ١٤٩ جلدية- ١٢٨ تنظيم أسرة- ٨٣ صدر - ٥٣ نساء- ١٦ جراحةك.



وأضاف محافظ قنا، بأنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لـ ٢٢٣ حالة وعمل سونار لـ ٥٣ حالة وخلع اسنان لـ ٣٩ مواطن وتحويل ١٢ حالة إلى المستشفى، فضلًا عن انهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ ٩ مواطنين.



وأكد الداودى، أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.



وأشار الدكتور رمضان الخطيب- وكيل وزارة الصحة، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها ٢٥٦ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.



