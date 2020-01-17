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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 1.8 كليو مواد مخدرة قبل ترويجها

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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محمد صبرى
تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل ومقيم مساكن أطلس دائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.300 جرام ومبلغ مالي 285 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .

كما تمكن رجال الأمن من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارته وبحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 560 جرام ومبلغ مالي 325 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.
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